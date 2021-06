Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, in perioada 24-25 iunie 2021, la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro in format extins, desfașurate la Bruxelles, Regatul Belgiei. Citește și: Cancelarul german si presedintele francez avertizeaza asupra variantei Delta, dupa…

- "Vom incepe sa discutam despre evolutia pandemiei, despre felul in care pandemia a fost combatuta si masurile pe care le-am luat. Acum, trebuie sa stim ca suntem deja in faza in care avem din ce in ce mai putine cazuri si la noi in Romania, dar si in celelalte state membre si incercam sa tragem concluzii…

- "Cred ca situatia este destul de buna, avand in vedere ca noi avem un Plan National de Redresare si Rezilienta finalizat, l-am depus si cred ca aceste discutii cu Comisia sunt foarte benefice. Pot sa va spun si de ce; nu ne ar ajuta o aprobare rapida acum fara a merge in profunzime, fiindca, ulterior,…

- "Vom incepe sa discutam despre evolutia pandemiei, despre felul in care pandemia a fost combatuta si masurile pe care le-am luat. Acum, trebuie sa stim ca suntem deja in faza in care avem din ce in ce mai putine cazuri si la noi in Romania, dar si in celelalte state membre si incercam sa tragem concluzii…

- "Cred ca situatia este destul de buna, avand in vedere ca noi avem un Plan National de Redresare si Rezilienta finalizat, l-am depus si cred ca aceste discutii cu Comisia sunt foarte benefice. Pot sa va spun si de ce; nu ne ar ajuta o aprobare rapida acum fara a merge in profunzime, fiindca, ulterior,…

- Presedintele Klaus Iohannis, participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, la care se va discuta despre coordonarea la nivelul Uniunii Europene in contextul pandemiei, procesul de redresare economica, gestionarea fenomenului migratiei si relatiile externe ale UE. Totodata, Iohannis…

- Principalele subiecte de pe agenda reuniunii vizeaza coordonarea la nivelul Uniunii Europene in contextul pandemiei de COVID-19, procesul de redresare economica a Uniunii, gestionarea fenomenului migratiei, relatiile externe ale UE, in special relatia cu Turcia, in contextul situatiei din Mediterana…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, luni si marti, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, desfasurata la Bruxelles, context in care a subliniat sustinerea Romaniei pentru implementarea "rapida" si "unitara" a certificatelor digitale COVID la nivel european. Principalele…