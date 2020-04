Stiri pe aceeasi tema

- Numarul contractelor individuale de munca suspendate de la intrarea in vigoare a starii de urgenta (16 martie) a scazut, miercuri, la 970.005, potrivit informatiilor inregistrate de Inspectia Muncii si publicate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS).Cu doua zile inainte, la ultima…

- Seful statului preciza ca aceasta decizie este necesara pentru a tine evolutia epidemiei sub control. Documentul ar trebui emis, astazi, intrucat expira perioada stabilita initial. Potrivit Constitutiei, starea de urgenta poate fi prelungita de cate ori este nevoie, dar numai cu incuviintarea Parlamentului,…

- Un numar de 952.929 de contracte individuale de munca au fost suspendate de la intrarea in vigoare a starii de urgenta (16 martie), pana in prezent, potrivit cifrelor Inspectiei Muncii date luni publicitatii de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS). Ministerul Muncii anunta vineri 884.349 de…

- Numarul contractelor de munca suspendate si incetate inregistrate de la introducerea starii de urgenta a depasit 1,064 milioane, in crestere fata de ziua precedenta cand s-au consemnat 1,036 milioane, potrivit cifrelor publicate vineri de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Astfel,…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind retragerea decorației conferite Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava, avand in vedere gravele deficiențe in activitate constatate in perioada starii de urgența provocate de pandemia de COVID-19. „Astfel, in temeiul…

- Toti angajatorii care in aceasta perioada au aplicat masura suspendarii temporare a contractelor individuale de munca, avand in vedere efectele epidemiei cu noul coronavirus, se califica pentru primirea ajutorului de somaj tehnic, care se va aplica pe perioada starii de urgenta."In noua forma propusa…

- ​Avem tot mai multe situații în care angajații ne comunica ca au fost disponibilizați, colectiv sau individual, ca au fost puși sa semneze încetarea contractelor de munca cu acordul parților sau ca li s-au suspendat contractele individuale de munca fara șomaj tehnic, spune Blocul Național…

- AJOFM Teleorman – precizari privind șomajul tehnic in Economie / on 23/03/2020 at 12:23 / Pe perioada starii de urgenta, instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din…