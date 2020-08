Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis sustine acum o conferinta de presa la Palatul Cotroceni, dupa ședința de la Palatul Cotroceni care a avut ca tema centrala Educația. Declarațiile președintelui Klaus Iohannis: S-au luat cateva decizii Pe 14 septembrie incepe noul an școlar preuniversitar Majoritatea elevilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca noul an de invatamant preuniversitar va incepe pe 14 septembrie, iar majoritatea elevilor vor merge efectiv la scoala, urmand sa existe trei scenarii privind modul de organizare a cursurilor. "Pe 14 septembrie incepe noul an scolar preuniversitar.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca noul an de invatamant preuniversitar va incepe pe 14 septembrie, iar majoritatea elevilor vor merge efectiv la scoala, urmand sa existe trei scenarii privind modul de organizare a cursurilor. ‘Pe 14 septembrie incepe noul an scolar preuniversitar.…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, intr-o declarație de presa de la Palatul Cotroceni, despre inceperea școlii in București."Bucureștiul se incadreaza in scenariul verde. Este vorba de cazuri per mia de locuitori. La populația foarte mare a Bucureștiului, acceptat de OMS,…

- Cele mai importante declaratii ale presedintelui Iohannis: Tema discutiei a fost inceperea anului scolar, situatia invatamantului S-au luat cateva decizii Pe 14 septembrie incepe noul an scolar preuniversitar Majoritatea elevilor vor merge fizic la scoala In fiecare scoala au fost elaborate trei scenarii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca anul scolar 2020-2021 va incepe fizic pe 14 septembrie. Primul lucru important pentru elevi. Pe 14 septembrie incepe noul an scolar preuniversitar. Elevii vor merge efectiv fizic la scoala, a anuntat Klaus Iohannis, dupa sedinta pe tema deschiderii noului an…

- Ziarul Unirea Klaus Iohannis: Școala incepe la 14 septembrie. Majoritatea elevilor vor merge efectiv la instituțiile de invatamant Klaus Iohannis: Școala incepe la 14 septembrie. Majoritatea elevilor vor merge efectiv la instituțiile de invatamant Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri ca școala…

- Președintele Iohannis l-a inlocuit, vineri, pe unul dintre cei trei adjuncți ai șefului Serviciului Roman de Informații The post Schimbari la varful SRI – Unul dintre adjuncți, inlocuit de președintele Klaus Iohannis, dupa 15 ani appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Schimbari la…