Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat in noaptea de joi spre vineri ca pregateste impreuna cu presedintele american Donald Trump si cu alte tari o "initiativa noua majora" in contextul pandemiei COVID-19, transmite AFP. "Foarte buna discutie cu @realDonaldTrump. Confruntati cu…

- Jocul 'baieților cu ochii albaștri' a trecut granițele țarii și iși face loc la Bruxelles. Recent a fost inființat Colegiul European de Informații, unde se presupune ca un fost greu din SRI ar urma sa-l conduca, dar cu sprijinul exclusiv acordat de Președintele Franței, Emmanuel Macron, care și-a…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat, marți, pe Twitter rechizitionarea mastilor de protectie, dat fiind faptul ca tara se confrunta cu o criza a acestor produse. El a informat ca mastile vor fi distribuite personalului din spitale si pacientilor infectati.„Vom rechizitiona toate…

- Imaginea publica a NATO in SUA si Franta s-a inrautatit drastic in 2019, intr-un context in care presedintele american Donald Trump si cel francez Emmanuel Macron au pus sub semnul intrebarii valoarea Aliantei Nord-Atlantice, relateaza luni agentia Reuters, citand un studiu al centrului de cercetari…

- Labradorul o ajuta pe Nicki Berry cat de mult poate: deschide usi, aduce diverse lucruri si pune chiar si rufele in masina de spalat. Nicki Berry, din orasul britanic Goole (East Yorks), lucreaza in domeniul cursurilor prin corespondenta, are 48 de ani si a ramas paralizata in 2015, in urma…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost evacuat vineri seara dintr-un teatru din Paris. Decizia a fost luata dupa ce mai mulți protestatari au intrat in cladire.O inregistrare video amator arata momentul in care situația a scapat de sub control.

- Donald Trump a lansat un avertisment dur catre Iran. Președintele SUA a anunțat ca au fost stabilite 52 de ținte in Iran, pe care americanii le vor lovi "foarte rapid si foarte dur", daca Iranul ataca personal sau obiective americane.

- Presedintii francez Emmanuel Macron si egiptean Abdel Fattah el-Sisi au discutat la telefon despre ”riscurile unei escaladari militare” in Libia si au indemnat ”toti actorii internationali si libieni (...) la cea mai mare retinere”, a anuntat luni presedintia franceza, relateaza AFP.