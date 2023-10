Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca o incetare a focului este „imperativa” cat mai curand posibil pentru a preveni extinderea conflictului dintre Israel sau Hamas sau scaparea acestuia de sub control și ca Beijingul este dispus sa colaboreze cu țarile arabe pentru gasirea unei soluții, a scris…

- Miercuri, președintele egiptean Abdel Fattah El-Sisi a propus ca locuitorii civili palestinieni din regiunea Gaza, afectata de conflictul in curs, ar putea fi relocați intr-o zona deșertica din Israel, intr-un efort de gestionare a situației actuale, potrivit CNN. Președintele Egiptului, Abdel Fattah…

- Președintele egiptean Abdel Fattah El-Sisi a sugerat, miercuri, ca civilii palestinieni stramutați in Gaza ar putea fi relocați intr-o zona deșertica din Israel, in timp ce conflictul actual continua, scrie G4media . El-Sisi a vorbit alaturi de cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, in cadrul unei conferințe…

- Președintele Egiptului, Abdel Fattah al Sissi, a declarat miercuri ca egiptenii se opun deplasarii forțate a milioanelor de palestinieni in peninsula Sinai, subliniind cao mișcare a populației de o astfel de amploare ar transforma peninsula intr-o baza de atac contra Israelului. In opinia sa, palestinienii…

- Presedintele american, Joe Biden, se va deplasa miercuri in Israel pentru o vizita de solidaritate in urma atacului Hamas din 7 octombrie, a anuntat secretarul american de stat Antony Blinken, informeaza AFP. „Presedintele va reafirma solidaritatea Statelor Unite cu Israelul si angajamentul nostru neclintit…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat sambata triplarea ajutorului umanitar, pana la 75 de milioane de euro, pentru populatia din Fasia Gaza, informeaza Agerpres. ”Comisia Europeana va creste imediat cu 50 de milioane de euro pachetul actual de ajutor umanitar prevazut pentru…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a transmis vineri premierului israelian Benjamin Netanyahu ca Europa este „alaturi de Israel”, care are „dreptul sa se apere” in fata „atrocitatilor comise de Hamas”, relateaza France Presse. „Acesta este cel mai abominabil atac impotriva evreilor…

- Egiptul muta strategic in zona de conflict din Fașia Gaza: unde direcționeaza ajutoareleEgiptul a anunțat joi ca direcționeaza ajutor internațional pentru Fașia Gaza catre Aeroportul Al Arish din nordul Peninsulei Sinai, a transmis Ministerul de Externe printr-un comunicat, informeaza Rador Radio Romania.Punctul…