Stiri pe aceeasi tema

- Viaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat de la Moscova, a transmis, duminica, printr-un comunicat, ca Polonia trebuie pedepsita pentru ca a „tradat memoria istorica" a eliberarii de catre Uniunea Sovietica a țarii de Germania nazista printr-o serie de acte ostile impotriva Moscovei, transmite Retuers,…

- Ambasadorul Moscovei la Varsovia, Serghei Andreev, a anunțat miercuri ca procurorii polonezi au confiscat sume "semnificative" de bani din conturile bancare inghetate ale ambasadei Rusiei si misiunii sale comerciale din capitala Poloniei, informeaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.Polonia a blocat…

- Gazoductele Nord Stream din Marea Baltica urmeaza sa fie sigilate și inchise intrucat nu exista niciun plan imediat pentru repararea sau reactivarea lor, scrie agenția Reuters , citand mai multe surse familiare cu situația. Gazoductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2, fiecare alcatuit din doua conducte,…

- Germania a anunțat ca va crește producția de muniție, asigurandu-se in același timp ca are suficiente piese de schimb și capacitați de reparații in industria sa de aparare, dupa un an de sprijin militar acordat Ucrainei, relateaza The Guardian . In urma unei intalniri cu prim-ministrul leton Krisjanis…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki, venit vineri, 24 februarie, la Kiev la implinirea unui an de la inceputul ofensivei ruse contra Ucrainei, a anuntat ca, in plus fata de tancurile germane Leopard 2, Polonia va oferi Ucrainei inca 60 de tancuri poloneze PT-91 si este pregatita sa primeasca 2.500…

- Este primul lot de tancuri occidentale livrate Kievului, iar oficialii ucraineni și occidentali spera ca aceste arme moderne vor ajuta forțele Ucrainei sa reziste ofensivei ruse și sa lanseze propriile contraofensive, scriu Deutsche Welle și site-ul televiziunii publice poloneze TVP. Polonia a confirmat…

- Fostul presedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev a respins miercuri, 22 feruarie, apelurile presedintelui SUA, Joe Biden ca Moscova sa-si retraga trupele din Ucraina si a atras atentia ca, fara o victorie in Ucraina, ”Rusia va inceta sa existe, se va dezintegra”, relateaza DPA și Agerpres. ”Daca SUA nu…