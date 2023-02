Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 24 ani, din localitatea Saucesti, a fost retinut de politisti dupa ce a furat o autoutilitara de curierat, a condus-o fara a detine permis de conducere si sub influenta alcoolului, si a sustras bunuri si bani din interior, a informat IPJ Bacau. Fii la curent cu cele mai…

- Un barbat din municipiul Iasi, aflat la volanul unui microbuz de transport persoane pe ruta Iasi - Ploiesti, a fost depistat sub influenta alcoolului la volan, cu ocazia unui control desfasurat, vineri, in municipiul Vaslui. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Politistii de la Sectia de Politie Rurala Covasna in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe raza comunei Zagon, au oprit miercuri, in jurul orei 21.00, pe DN 13E in localitatea Zagon, un autoturism condus de un barbat de 32 ani. Acesta conducea sub influenta alcoolului. Fii la curent cu…

- Un barbat depistat conducand sub influenta alcoolului a fost retinut pentru dare de mita, dupa ce i-a oferit 800 de euro politistului care il oprise, informeaza Serviciul Judetean Anticoruptie Vaslui din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (DGA), conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunta ca a introdus in procedura de urgenta parlamentara un proiect de lege prin care soferii depistati la volan bauti si fara permis si care provoaca accidente mortale sa faca inchisoare, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un tanar de 18 ani, fara permis si sub influenta alcoolului, a intrat cu masina pe care o conducea vineri dimineata prin municipiul Drobeta-Turnu Severin intr-un semafor electric pe care l-a rupt, iar o persoana a fost ranita, potrivit Agerpres.Potrivit IPJ Mehedinti, dupa impact, tanarul a parasit…

- Un barbat din judetul Giurgiu, care in urma cu mai putin de o luna a fost eliberat din penitenciar, dupa o condamnare pentru infractiuni la regimul rutier, a fost prins de catre politisti conducand fara permis, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat in varsta de 44 de ani din comuna Vagiulesti a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a fost depistat de politisti ca a condus un autoturism pe drumurile publice fiind sub influenta bauturilor alcoolice si fara a detine permis pentru nicio categorie de vehicule, a informat, marti, IPJ Gorj.…