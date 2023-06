Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de luptatori rusi pro-Ucraina implicati in incursiuni recente in regiunea Belgorod de la granita cu Rusia afirma ca a luat prizonieri doi soldati rusi si se ofera sa-i predea in schimbul unei intalniri cu guvernatorul regional, informeaza duminica Reuters, relateaza Agerpres.Legiunea Libertatea…

- Peste 500 de cadre didactice și nedidactice au protestat miercuri, 31 mai 2023, in fața Prefecturii Buzau, pe fondul nemulțumirilor salariale. Deși Guvernul a venit cu propuneri noi, profesorii buzoieni au transmis ca nu vor „pomana” guvernanților.

- Ministerul Educației a transmis marți ca a fost publicat in Monitorul Oficial ordinul de ministru care prelungește termenul de incheiere a mediilor pentru elevii din clasele din anii terminali, care au examenele naționale, in contextul greve generale.

- Ordinul de ministru care prelungește termenul de incheiere pentru examenul de Bacalaureat, in contextul grevei profesorilor, a fost publicat marți, 30 mai, in Monitorul Oficial, informeaza Ministerul Educației. Situația șolara a elevilor din clasa a XII-a zi se poate incheia pana pe 9 iunie 2023, iar…

- Este greva de o saptamana in Educație! De șapte zile peste 150.000 de profesori din Romania nu au mai intrat la salile de curs și spun ca vor continua greva atata timp cat Guvernul nu raspunde cerințelor lor. In urma acestei situații, o ordonanța de urgența publicata in Monitorul Oficial prevede ca…

- Ministerul rus al Apararii a afirmat marti ca i-a lichidat pe toti sabotorii care au atacat luni regiunea Belgorod, la granita cu Ucraina, tara care s-a disociat de acest atac, transmite EFE, informeaza Agerpres."Grupurile armate nationaliste au fost incercuite si eliminate. Peste 70 de teroristi…

- Gabriel Chicioreanu, reprezentantul unei asociații de parinți, a declarat, la Digi24 ca „aceasta greva din educație se putea face altadata, nu neaparat acum, la finalul anului școlar, cand sindicaliștii baga pumnul in gura guvernanților, pentru ca știu ca sunt examenele de Evaluare Naționala, examenul…

- Presedinte FSLI, Simion Hancescu, a spus duminica, inaintea consultarilor organizate de guvern cu sindicatele din educatie, ca luni va avea loc greva anuntata. Liderii celor doua mari federatii sindicale din invatamantul preuniversitar, Simion Hancescu si Marius Nistor, sustin ca guvernantii sunt responsabili…