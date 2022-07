Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CJ și președinte PSD Dambovița, Corneliu Ștefan alaturi de echipa sa a mers sa stea de vorba cu gaeștenii dar totodata i -a informat despre proiectele pe care CJ Dambovița le va implementa in orașul Gaești. Cu 80.000.000 de lei, bani pe care Consiliul Județean Dambovița ii are aprobați…

- Polițiștii de la Centrul de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, s-au alaturat proiectului ” SPUNE NU VITEZEI”. Polițiștii s-au aflat in Parcul Chindia, unde au discutat cu participanți despre importanța respectarii regulilor de circulatie pe…

- Pe parcursul a doua zile, CJ Dambovița și Prefectul județului au avut deosebita placere de a fi gazdele Grupului parlamentar de prietenie cu Romania din cadrul Senatului Republicii Franceze, grup condus de presedintele acestuia, senatorul Bernard Fournier. Totodata, la invitația senatorului Titus…

- Federația Romana de Fotbal, prin Administrația de Licențiere, anunța finalul procesului de acordare a licenței pentru Liga 1.Comisia pentru acordarea licenței cluburilor a pronunțat hotararile in data de 20 mai 2022. Niciun Club nu a facut apel (termenul pentru depunerea acestuia a fost 24 mai 2022,…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat, miercuri, la finalul sedintei Comitetului Executiv, ca noul format al Cupei Romaniei se va desfasura in sistem de grupe, ceea ce va duce la cresterea numarului de meciuri. „Sedinta de astazi a fost dedicata datelor de incepere a competitiilor…

- Un instructor pentru formarea paramedicala de la Centrul de Formare și Pregatire in Descarcerare și Asistența Medicala de Urgența, alaturi de un voluntar din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Basarab I” al județului Dambovița au fost in mijlocul elevilor din clasele IX-XII de la Liceul…

- Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița, a fost gazda pentru cei 66 de elevi veniți din toata țara, care au participat la Olimpiada Naționala de Pedagogie – Psihologie. (Licee Pedagogice) Viitorilor dascali ai Romaniei, specializarea educatori – invațatori, le-au fost…

- In comuna Gura Foii sunt in plin proces de implementare investiții importante, au fost asfaltate in totalitate strazile Starceni 2 și Ulița Ghița. Administrația locala condusa de primarul Radu Georgescu deja are in lucru documentația pentru continuarea lucrarilor spre Bumbuia, precum și pentru celelalte…