Stiri pe aceeasi tema

- AUR nu este un pericol pentru sanatatea publica, spune deputatul sibian Sebastian Suciu. Potrivit acestuia, AUR nu este impotriva vaccinarii, AUR nu este impotriva restricțiilor, AUR nu se opune certificatului verde și AUR nu neaga existența virusului. Insa AUR nu este de acord cu masuri disproporționate…

- Protestele impotriva restricțiilor anti-Covid au continuat și in acest weekend in Austria. Peste 40 000 de oameni s-au strans sambata pe strazile capitalei Viena pentru a-și manifesta nemulțumirile, dupa ce guvernul federal a impus lockdown național și a anunțat ca de la 1 februarie va impune obligativitatea…

- Protestele impotriva restricțiilor anti-Covid au continuat și in acest weekend in Austria. Peste 40.000 de oameni s-au strans sambata pe strazile capitalei Viena pentru a-și manifesta nemulțumirile, dupa ce guvernul federal a impus lockdown național și a anunțat ca de la 1 februarie va impune obligativitatea…

- Viitorul cancelar german Olaf Scholz a declarat marti ca este in favoarea vaccinarii obligatorii impotriva COVID-19 pentru a opri focarul de infectii in tara sa, relateaza AFP. Olaf Scholz ''a afirmat ca a inteles ca exista dezbateri pe acest subiect in Bundestag la care participa toate partidele'',…

- Zeci de mii de persoane au manifestat in Austria impotriva vaccinarii obligatorii, o masura pe care cancelarul Alexander Schallenberg a calificat-o, duminica, drept o "interferenta minora" in raport cu masurile alternative. Austria este prima țara membra a Uniunii Europene care a anunțat ca de la 1…

- Aproximativ 40.000 de oameni au manifestat in Austria pentru a denunța vaccinarea obligatorie pentru combaterea pandemiei Covid-19, o masura pe care cancelarul Alexander Schallenberg a numit-o, duminica, 28 noiembrie, „o ingerința minora” in raport cu masurile alternative. ???????? Austria – Klagenfurt…

- Protest la Viena. Mii de austrieci au iesit sambata in strada, pentru a protesta impotriva masurilor radicale ale autoritatilor privind pandemia Covid 19.Mai multe mii de manifestanti s au adunat sambata la miezul zilei la Viena pentru a protesta impotriva reintroducerii lockdown ului si a vaccinarii…

- Spitalele din statul New York urmeaza sa concedieze mii de lucratori din sistemul medical pentru ca nu s-au conformat vaccinarii obligatorii impotriva Covid-19 pana la termenul limita care a expirat in ziua respectiva.