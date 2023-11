Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, a declarat vineri, la Craiova, ca pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2024 cu 13,8%, iar in septembrie pensiile vor fi recalculate dupa noua lege a pensiilor care se afla in dezbatere la Camera Deputatilor.Potrivit lui Daniel…

- Romanii așteapta cu nerabdare noua tranșa de pensii pentru luna decembrie 2023. Șeful Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a vorbit despre data la care seniorii vor primi banii. Mulți se intreaba daca vor intarzia. Aflați in randurile urmatoare. Cand intra pensiile pe card in decembrie 2023 Șeful…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a afirmat, vineri seara, la Romania TV, ca, potrivit noii legi, pensiile romanilor vor creste de doua ori in anul 2024 si ca toate pensiile vor fi recalculate. De la 1 septembrie 2024, romanii vor avea noile pensii recalculate in care vor vedea exact punctele…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, afirma, vineri seara, ca, potrivit noii legi, pensiile romanilor vor creste de doua ori in anul 2024 si ca toate pensiile vor fi recalculate. De la 1 septembrie 2024, romanii vor avea noile pensii recalculate in care vor vedea exact punctele pe care le au fiecare,…

- Pentru majoritatea pensionarilor din Romania, pensiile reprezinta singurul venit cu care se pot descurca zi de zi. In aceste condiții, orice intarziere sau amanare a plații pensiei poate fi deosebit de stresanta și poate pune in pericol stabilitatea financiara a acestor varstnici. Din acest motiv, intreaga…

- Plenul Camerei Deputatilor a votat, luni, cu 174 pentru, 81 impotriva, 17 abtineri si doi care nu voteaza, proiectul de lege privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Presedintele comisiei de munca, Adrian Solomon, a anuntat in plen ca proiectul de lege…

- Sunt anunțate schimbari la sistemul de pensii din Romania. Președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, a vorbit despre Ordonanța de Guvern, care a fost adoptata și publicata in Monitorul Oficial. Sunt schimbari și in ceea ce privește cumpararea vechimii in munca. Sistemul de…