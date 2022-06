Stiri pe aceeasi tema

- „La aniversarea a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA, presedintele Joe Biden a confirmat la Summit-ul G7 ca relatiile dintre cele doua state sunt foarte stranse. In cadrul parteneriatului romano – american, pe palierul energiei, presedintele SUA a anuntat ca vor…

- SUA vor investi alte 14 milioane de dolari in studiilor pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR) in Romania, a anunțat duminica ministrul Energiei, Virgil Popescu. „La aniversarea a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului strategic dintre Romania și SUA, președintele Joe Biden a confirmat…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca declara duminica, 26 iunie, ca vestea presedintelui SUA, Joe Biden, confirma succesul eforturilor de cooperare dedicate dezvoltarii programului nuclear civil national, pas esential pentru atingerea tintelor de decarbonizare si asigurarea independentei energetice a…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de camera decizionala, o propunere legislativa potrivit careia candidatii propusi pentru Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) vor fi obligatoriu audiati in comisiile parlamentare de specialitate, inainte de…

- In 2021, Romania a exportat gaze de 250 de milioane de euro. Valoarea este de 15 ori mai mare fata de 2020 Romania a exportat anul trecut gaze naturale in valoare de 250 de milioane de euro, arata datele de la INS. Suma este de peste 15 ori mai mare fata de cea din 2020. Rapoartele lunare ale Autoritatii…

- In plina criza energetica, Romania face un pas important in domeniul construcției de centrale nucleare. Șase noi reactoare de mici dimensiuni, de fabricație americana, vor fi amplasate la Doicești, in Dambovița.

- Primul mini-reactor nuclear din Romania, dezvoltat de compania americana NuScale, va fi instalat pe amplasamentul fostei termocentrale Doicești din județul Dambovița, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, la conferința de presa de lansare a workshop-ului pe tema reactoarelor modulare mici (SMR)…

- Vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, ANRE Nagy-Bege Zoltan, afirma ca investitorii din domeniul energiilor regenerabile apreciaza demersul autoritatilor romane prin care se vor investi 1,4 miliarde de euro pentru finantarea capacitatilor de transport si distributie…