Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul britanic Elton John a fost sursa de inspiratie pentru cel mai nou model de papusa Barbie lansat de Mattel, potrivit CNN.Papusa, cu par cret, blond, poarta o pereche de ochelari roz, o palarie si o jacheta cu inscriptia „Elton”, dar si cizme cu platforma, in stilul inconfundabil…

- Decizia guvernantilor de a plasa asimptomaticii sau pacientii cu forme usoare de COVID-19 in grija medicilor de familie continua sa nasca nemultumiri. Dr. Sandra Alexiu, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, atrage atentia asupra erorilor din ordonanta de urgenta si spune ca…

- Deoarece spitalele din Romania nu mai pot face fața numarului mare de bolnavi de COVID-19 , pacienții asimptomatici sau cu forme ușoare ale bolii vor fi monitorizați și tratați de medicii de familie. Dar ce inseamna “forme ușoare de COVID-19”? Șeful Clinicii de Infectioase de la Spitalul Victor Babes…

- Secția de Terapie Intensiva dedicata bolnavilor de Covid-19 de la Spitalul Județean din Braila este plina. Cele opt paturi sunt ocupate de pacienți in stare grava, iar conducerea spitalului cauta soluții pentru a gasi noi spații. In spitalul nu mai sunt locuri decat pentru bolnavii cu forme ușoare,…

- Pentru ca cei de la Spitalul de boli Infecțioase „Victor Babeș” nu mai fac fața solicitarilor din ultima perioada, Spitalul județean Timișoara va prelua bolnavii de Covid-19, scrie Agerpres.Managerul Spitalului Judetean Timisoara, Raul Patrascu, a anuntat, duminica seara, ca, pe fondul cresterii semnificative…

- 38 de cazuri noi la Iasi ieri, dupa ce cu o zi inainte am stabilit recordul de 70 noi pacienti diagnosticati cu COVID 19. Medicii infectionisti spun ca in continuare diagrama infectarilor arata precum "dintii de fierastrau" dar ca, fata de perioada de primavara, se remarca o curba ascendenta la Iasi,…

- In județul Vaslui cazurile de Covid-19 au crescut alarmant in urma unor evenimente din județ, la care se adauga, de asemenea, incidentul din Costinești. A fost ceruta deschiderea unei anchete in cazul tinerilor luați de ISU de la pensiunea din Costinești și transportați la Barlad, dupa ce aceștia au…

- Pacientii confirmati cu noul coronavirus care nu au mai fost internati in spital si stau izolati acasa sunt intr-o situatie incredibila. Medicii de familie nu le pot da concediu medical din cauza unui vid legislativ.