Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a adresat sambata "gandurile" sale profesorilor "din Franta si din toata Europa" dupa decapitarea unui profesor de istorie de la un colegiu dintr-o suburbie vestica a Parisului, relateaza AFP. "Am aflat cu oroare despre asasinarea…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri ca Uniunea Europeana este in discutii cu mai multe companii pentru a asigura potentiale vaccinuri pentru COVID-19, in contextul in care numarul de infectari a crescut "ingrijorator" in Europa,

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat in fața Parlamentului European discursul privind starea Uniunii, anunțand direcțiile strategice pentru Europa, intr-o lume tot mai amenințata de competiția marilor puteri, de schimbarile climatice, de regimurile autoritare și de apariția…

- Discurs despre starea UE al presedintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Foto: Comisia Europeana Trecerea la economia verde, digitalizarea și Europa sociala sunt printre temele abordate de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în primul sau discurs despre starea Uniunii,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine miercuri primul sau discurs privind starea Uniunii, in Parlamentul European. Somajul din UE ar putea ajunge pana la 9 % in 2020, acesta afectand in mod disproportionat femeile, tinerii, lucratorii slab calificati si pe cei cu contracte temporare,…

- Marti dimineata, Charles Michel, presedintele Consiliului European, a anuntat pe Twitter: „Acord!”. Sefii de state si de guverne ale tarilor membre Uniunii Europene au cazut de acord marti dimineata asupra planului prin care sunt imprumutati 750 de miliarde de euro ca raspuns la pandemia care a ucis…