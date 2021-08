Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat sâmbata toate țarile, în special țarile europene, sa primeasca o parte din refugiații afgani evacuați din Kabul și a asigurat statele membre ale UE ca vor face acest lucru cu ajutorul financiar al Europei, relateaza AFP.„Fac…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sambata, in timpul unei vizite la baza aeriana militara din Torrejon de Ardoz – Madrid – ca nu exista discutii politice cu talibanii, nici recunoasterea lor, ci doar contacte strict operative, potrivit El Pais, preluat de news.ro . „Trebuie…

- Borrell a spus ca UE a reușit sa evacueze 106 membri ai personalului UE din Afganistan, dar ca „mai sunt inca 300 de oameni, personal afgan, din delegațiile Uniunii Europene blocate pe strazile din Kabul, incercand sa ajunga la aeroport și incercand sa obțina un loc pe unele dintre zborurile statelor…

- Preluarea puterii de catre talibani in Afganistan reprezinta "cel mai important eveniment geopolitic" de dupa criza Peninsulei Crimeea in 2014 si "o noua oportunitate" pentru China, Rusia si Turcia de "a-si extinde influenta" in Asia Centrala, a afirmat joi seful diplomatiei europene Josep Borrell,…

- Ministrii de externe din tarile Uniunii Europene vor participa marti la o videoconferinta pentru a analiza situatia din Afganistan, unde statele occidentale isi intensifica operatiunile de evacuare, au indicat mai multi diplomati pentru AFP. „In urma ultimelor evolutii din Afganistan si dupa o comunicare…

- Sosirea talibanilor la Kabul „a facut înca si mai urgenta asigurarea protectiei” împotriva posibilelor represalii la adresa personalului afgan al Uniunii Europene, se arata într-un comunicat al UE difuzat duminica.„Situatia este foarte urgenta, o luam foarte…

- Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a condus vineri reuniunea ambasadorilor statelor membre NATO pe tema situatiei din Afganistan. Tot vineri a venit și amenințarea din partea Uniunii Europene la adresa talibanilor. Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep…