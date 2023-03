Prescripția l-a scăpat pe un fost director de spital de condamnarea pentru corupție Dr. Florin Ionuț Apostoae, fost manager al Spitalului Orașenesc Targu Neamț și al Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț (o saptamana la inceputul lunii aprilie 2020), a scapat cu ajutorul prescripției de condamnarea de 2 ani, cu suspendare, pentru corupție. Curtea de Apel Bacau i-a admis astazi, 28 martie, contestația in anulare formulata la sentința definitiva din 24 septembrie a aceleiași instanțe. Decizia de astazi este definitiva, așa incat se poate spune ca, cel puțin pe parte penala, dr. Apostoae și familia sa – soția și fratele sau au fost și ei judecați și condamnați in același dosar,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient din Neamt a primit daune record de la un spital unde s-a infectat cu o bacterie in timpul internarii pentru tratarea unei fracturi. Judecatorii au decis ca pacientul trebuie sa primeasca despagubiri de 150.000 de euro.Barbatul in varsta de 39 de ani, care a fost internat la Spitalul…

- Potrivit Mesagerul de Neamț, in timpul internarii sale in secția Ortopedie la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț in toamna anului 2015, barbatul a contractat stafilococul auriu MRSA și a fost nevoit sa calatoreasca la Targu Mureș pentru a primi tratament.In urma procesului intentat impotriva…

- Un nemtean a dat in judecata Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt si a castigat despagubiri de 150.000 euro, dupa ce a demonstrat ca s-a suprainfectat cu stafilococ auriu. El a deschis proces in anul 2019 la Tribunalul Neamt si a aratat ca in perioada cat a fost internat in sectia Ortopedie, in…

- Potrivit Mesagerul de Neamț, in timpul internarii sale in secția Ortopedie la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț in toamna anului 2015, barbatul a contractat stafilococul auriu MRSA și a fost nevoit sa calatoreasca la Targu Mureș pentru a primi tratament.In urma procesului intentat impotriva…

- Un nemțean a dat in judecata Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț și a caștigat despagubiri de 150.000 euro, dupa ce a demonstrat ca s-a suprainfectat cu streptococul auriu. El a deschis proces in anul 2019 la Tribunalul Neamț și a aratat ca in perioada cat a fost internat in secția Ortopedie,…

- Compania Județeana Apa Serv SA a fost, in ultima perioada, in mijlocul unor scandaluri de proporții, plecand de la desele intreruperi de apa și pana la suspiciunile referitoare la posibilitatea pierderii unei finanțari europene de 300 de milioane de euro. Unul dintre puținele lucruri certe este faptul…

- Demis din funcția de șef al secției Medicina Interna dupa un conflict administrativ pe teme de garzi, dr. George Marian Bararu a pierdut definitiv procesul cu Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț. Sentința a fost data de Curtea de Apel Bacau, care a respins cererea medicului, de constatare a nulitații…

- Curtea de Apel Bacau s-a pronunțat definitiv in dosarul in care comisarul Ioan Iulian Cloșca a fost trimis in judecata pentru luare de mita dupa ce a primit un ceas inteligent de la un afacerist. Inițial polițistul a fost condamnat la 3 ani de inchisoare, cu suspendare, sentința fiind atacata atat de…