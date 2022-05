Stiri pe aceeasi tema

- Publicația italiana citeaza surse apropiate Kremlinului, dar si informații distribuite pe Telegram de un fost colonel din aparatul de securitate rus, conform carora liderul rus Vladimir Putin a fost operat de urgența la Moscova. Conform publicației italiene La Stampa, Putin este bolnav de cancer iar…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat ca este dispus sa vorbeasca direct cu Vladimir Putin - dar "fara intermediari". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Vladimir Putin ii va preda puterea cateva zile lui Nikolai Patrusev fost sef al Serviciului de Securitate al Rusiei (FSB), continuatorul KGB-ului. Putin ar urma sa fie operat de cancer, a afirmat o sursa de la Kremlin, citata de publicatia britanica Daily

- Vladimir Putin ar putea fi nevoit sa renunțe pentru cateva zile la controlul asupra razboiului din Ucraina, deoarece urmeaza sa fie operat de cancer, a afirmat o 'sursa de la Kremlin', relateaza publicația britanica Daily Mail. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dezmintit vineri, 1 aprilie, informatiile aparute in presa conform carora presedintele Vladimir Putin, in varsta de 69 de ani, ar suferi de cancer.

- Dupa 13 zile de când ministrul rus al Apararii a disparut din spațiul public, joi, pe 24 martie, presa rusa a publicat un video de 10 secunde, fara sunet, în care se vede ca Serghei Șoigu participa la o ședința online cu participarea lui Vladimir Putin. Nu este clar daca imaginile publicare…

- In plin razboi impotriva Ucrainei, copiii bolnavi de cancer in faza terminala din Rusia le-au transmis un mesaj emoționant militarilor. Minorii au fost aliniați in forma literei Z, in spirit de solidaritate fața de razboiul pe care Vladimir Putin l-a declarat statului ucrainean. Ce reprezinta simbolul…

- Sufera Putin de o boala grava? Indiciile care ar sugera ca sufera de Parkinson și cancer Sufera Putin de o boala grava? Indiciile care ar sugera ca sufera de Parkinson și cancer Odata cu invadarea Ucrainei de catre Rusia, zvonurile potrivit carora Vladimir Putin ar fi bolnav s-au intețit. 1. Infațișarea…