In spitalele din București au mai ramas doi dintre cei mai grav raniți in accidentul produs in Romania de autocarul care transporta turiști greci, joi (22/12) și in care Nikos Chlopsios, in varsta de 53 de ani, și-a pierdut viața, scrie publicația greceasca Proto Thema, citata de Rador. Potrivit relatarilor postului de televiziune OPEN, este vorba despre o femeie de 62 de ani care a fost internata la terapie intensiva, dar a fost extubata și este in contact cu mediul inconjurator și un barbat de 58 de ani care a fost operat. Alți cinci raniți au fost externați ieri, duminica (25/12), in timp ce…