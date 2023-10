Iata ca o noua runda a concursului “Caștiga cu Intrebarea Zilei” s-a incheiat și am aflat și caștigatorii. Concursul continua pana la finalul anului, iar in decembrie, vom afla și cine va fi fericitul caștigator al premiului special: un Samsung Galaxy S23.Samsung Galaxy S23 - extra premiul de final de anLa finalul celor 3 runde, cuprinse in perioada 1 septembrie - 30 noiembrie, cei care au raspuns corect la intrebarile din cadrul concursului “Caștiga cu Intrebarea Zilei” vor intra automat in tombola pentru un Samsung Galaxy S23. Caștigatorul va fi desemnat in cadrul extragerii din 4 decembrie.…