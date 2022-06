Premiul Nobel al jurnalistului rus Dmitri Muratov a fost vândut pentru 103 milioane de dolari. Banii merg la copiii ucraineni Jurnalistul rus Dmitri Muratov, editorul publicației independente Novaia Gazeta, a scos la licitație premiul Nobel pentru pace pe care l-a primit in 2021, distincția fiind vanduta cu suma de 103,5 milioane de dolari, doborand recordul pentru un Nobel, relateaza The Guardian . Muratov a anunțat ca banii vor merge catre Unicef pentru a fi ajutați copii ucraineni care au fost stramutați din cauza razboiului din țara lor. Medalia a fost vanduta unui ofertant telefonic neidentificat. Anterior, cea mai mare suma platita vreodata pentru o medialie Nobel a fost de 4,76 milioane de dolari. S-a intamplat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

