Premiu IMPORTANT pentru nora unui cunoscut MEDIC din Gorj! FOTO

Nora unui cunoscut medic din Gorj a obținut recent un premiu important in activitatea ce o desfașoara. Mai exact este vorba de Ana Maria Lungu, nora medicului Camelia Barbuț. Aceasta a primit luni seara premiul Best Bridal Brand, cea mai buna marca de rochii de mireasa in cadrul Galei Celebrity Awards Femei de Succes.

„In aceasta seara am primit premiul Best Bridal Brand, cea mai buna marca de rochii de mireasa in cadrul Galei Celebrity Awards Femei de Succes. Mulțumesc soțului meu minunat Gabi, parinților mei care au susținut mereu munca mea, echipei mele extraordinare și tuturor……