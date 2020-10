Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza restricțiilor de calatorie, orașul din nordul Finlandei nu mai este asaltat de turiștii din intreaga lume, ca in trecut. In luna august 2020, de exemplu, cu 78% mai puțini oameni au vizitat orașul fața de aceeasi luna a anului trecut. Deși a avut puține cazuri de coronavirus,…

- Potrivit MAE, in conformitate cu informatiile comunicate public de catre autoritatile italiene, sunt exceptate de la obligativitatea supravegherii medicale si a autoizolarii pentru o perioada de 14 zile la intrarea in Republica Italiana persoanele care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii: nu…

- Petre Apostol Astazi, la Podgorica, in Muntenegru, debuteaza Campionatele Europene de Volei U17 la feminin, la care este calificata si echipa Romaniei. In lotul tricolor, condus de antrenorul Marius Macarie, a fost convocata si o jucatoare ploiesteana, anume Teodora Iancu (extrema), fiica secretarului…

- Numarul cazurilor de coronavirus pe mapamond a depașit 30 de milioane, in timp ce numarul deceselor se apropie de 1 milion, conform datelor Worldometers.info. La o jumatate de an de la declararea pandemiei, coronavirusul a infectat 30 de milioane de oameni la nivel global și a ucis aproape un milion.…

- Brazilia, cea mai populata tara din America Latina, a raportat o crestere cu 43.773 de cazuri de COVID-19 in 24 de ore, numarul total al cazurilor ajungand la 4.041.638. 834 de decese s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, numarul total al acestora ajungand la 124.614 in aceasta tara.…

- Romania ar urma sa primeasca 4 miliarde de euro dupa ce Comisia Europeana a prezentat Consiliului propuneri de decizii de acordare de sprijin financiar in valoare de 81,4 miliarde de euro in cadrul schemei SURE pentru 15 state membre. „Odata ce Consiliul a aprobat aceste propuneri, sprijinul financiar…

- In jur de 3,4 milioane de englezi, adica aproximativ 6% din populația Angliei, ar fi fost infectați cu coronavirus, conform rezultatelor unui studiu realizat de Imperial College London și publicat joi, scrie POLITICO.

- „Astazi, 28 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1222; Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 676; Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 34;…