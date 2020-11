Stiri pe aceeasi tema

- Scotia a devenit marti prima tara din lume care pune la dispozitie in mod gratuit tuturor femeilor produse de igiena intima destinate acestora, relateaza Reuters. Astfel, tampoane si absorbante pot fi gasite gratuit in anumite locuri publice, precum centrele comunitare, cluburile pentru…

- Guvernul italian a stabilit un nou pachet de ajutorare a economiei pentru 2021. Pachetul de stimulare va fi prins in bugetul pentru anul viitor, a decis Guvernul dupa o ședința ținuta peste noapte, scrie Reuters. Coaliția de guvernamant a convenit asupra unei versiuni preliminare a pachetului de stimulare,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut vineri publica lista completa de cinci întrebari pe care administratia sa doreste sa le supuna votului în cadrul unui referendum preconizat sa aiba loc odata cu alegerile locale din 25 octombrie. Printre întrebari figureaza reducerea…

- Sprijinul in favoarea independentei Scotiei de Marea Britanie a ajuns la nivelul record de 58% in aceasta provincie, conform unui sondaj Ipsos MORI dat publicitatii miercuri si preluat de Reuters. In cazul unui nou referendum, doar 42% dintre scotieni s-ar opune declararii independentei.…

- Principalul partid de opozitie din Lituania, Uniunea Patriei - Crestin-Democratii Lituaniei, de centru-dreapta, pare sa fi castigat prima runda a alegerilor de duminica, percepute ca un vot de incredere cu privire la modul in care premierul Saulius Skvernelis gestioneaza pandemia de COVID-19, transmite…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti britanicilor sa lucreze de acasa daca este posibil si a ordonat restaurantelor si barurilor sa inchida mai devreme, pentru a tine sub control raspandirea celui de-al doilea val de Covid-19, noile restrictii urmand probabil sa ramana in vigoare in urmatoarele…

- Prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon a promis marti sa stabileasca inainte de luna mai a anului viitor termenii si data unui al doilea referendum privind independenta acestei provincii britanice, in pofida refuzului Londrei de a organiza un astfel de vot, relateaza AFP. "Inainte de finalul…

- China trebuie sa construiasca o "fortareata inexpugnabila" pentru a mentine stabilitatea in Tibet, a proteja unitatea nationala si a educa masele in lupta impotriva "separatismului", le-a spus presedinte Xi Jinping liderilor de rang inalt ai Partidului comunist, transmite sambata media de stat, preluate…