Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu prim-ministrul Republicii Portugheze, Antonio Costa, aflat in vizita oficiala in Romania. Seful Executivului a afirmat ca in cadrul discutiilor s-a abordat situatia din Ucraina, analizand posibilitatea agravarii situatiei, in cazul…

- Cei doi premieri au analizat, in cadrul unui mic dejun de lucru, situația de securitate din regiune și impactul generat de agresiunea militara rusa din Ucraina.Premierul roman a evidențiat solidaritatea statelor membre UE și la nivelul aliaților NATO, subliniind nevoia de a intari Flancul Estic al Alianței…

- Ințeleg ca actuala guvernare a Moldovei este mai buna decat ce a fostul președinte Dodon, care avea o atitudine umilitoare fața de Rusia și care trata Rusia ca furnizor indispensabil de resurse energetice (de parca nu ar exista alternative mai scumpe din Romania). Aceeași atitudine a fost preluata și…

- In total, peste 10 milioane de persoane, adica mai mult un sfert din populatia Ucrainei, si-au parasit caminele, ONU estimand ca in jur de 6,5 milioane de persoane sunt stramutate in interiorul tarii.Pe website-ul sau, Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) recenzase 3.725.806 refugiati…

- La Cotroceni, s-au facut declarații de presa de catre Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu presedintele Bulgariei, Rumen Radev: „Romania va continua sa acționeze ca un stat responsabil pentru asigurarea securitații cetatenilor noștri”. Subiectul central al discuțiilor dintre președinții Romaniei și Bulgariei,…

- Discuțiile au vizat evoluțiile curente de securitate din Ucraina, eforturile de gestionare și sprijin a fluxurilor de refugiați, masurile de asistența umanitara pentru Ucraina și Republica Moldova, sancțiunile aplicate Rusiei și Belarusului și propuneri de inasprire a acestora. De asemenea, s-a discutat…

- Vasile Dincu-reuniunea extraordinara a ministrilor apararii din statele UE Ministrul Apararii, Vasile Dîncu. Foto: gov.ro. Ministrul apararii, Vasile Dîncu, a participat azi la reuniunea extraordinara a ministrilor apararii din statele membre ale Uniunii Europene în…

- Ucraina este doar o piesa din confruntarea pe care o are în vedere Putin, or discursul acestuia da de înțeles ca este posibil ca, dincolo de Ucraina, sa fie vizate și alte țari. De aceasta parere este fostul europarlamentar Cristian Preda, care afirma ca NATO și UE trebuie sa acorde…