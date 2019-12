Premierul Orban vrea ca bugetul de stat şi bugetul asigurărilor de stat pentru 2020 să fie adoptate până la finalul anului "N-am discutat acest lucru, decat ca am discutat cu colegii din Guvern, din partid si cu parteneri din coalitie ca este extrem de important ca bugetul sa fi aprobat pana la sfarsitul anului. Povestea asta cu amanarea pana in martie a adoptarii bugetului numai pentru a nu declansa noi cheltuieli de investitii... Deci, toate autoritatile locale, toate firmele, toti cetatenii trebuie sa cunoasca prevederile legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale pana la sfarsitul anului, astfel incat sa-si adapteze actiunea. Autoritatile locale trebuie sa-si adopte bugetele intr-un termen… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

