Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, astazi, la Palatul Victoria, cu Adina Valean, comisarul european pentru transporturi. Discuțiile dintre cei doi s-au axat pe dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania, respectiv impactul crizei din Ucraina. Cei doi oficiali au trecut succint…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu Adina Valean, comisarul european pentru transporturi. Cei doi oficiali au discutat despre dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania si impactul crizei din Ucraina.

- Premierul Nicolae Ciuca a primit luni, 21 martie, la Palatul Victoria, vizita unei delegații a Congresului SUA, condusa de catre Steven Lynch, președinte al Subcomisiei parlamentare pentru Securitate Naționala, din Camera Reprezentanților, a informat Guvernul Romaniei, iar discuțiile au vizat situația…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, 18 martie, ca a respins proiectul de lege care putea constitui baza legala pentru instaurarea așa numitei situații de criza in Romania, in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia, și care prevedea, printre altele, ca barbații romani intre 18 și 60 de ani…

- Premierul Nicolae Ciuca a prezentat luni, 14 martie, solutiile pentru plafonarea preturilor la gaze si energie electrica, care vor fi aplicate de la 1 aprilie 2022, timp de 1 an. El a mai spus ca guvernul va adopta in aceasta saptamana plafonarea și compensarea prețurilor la energie și gaze. Șeful guvernului…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, sambata, dupa sedinta task-force privind razboiul din Ucraina si sedinta de Guvern, ca autoritatile romane au stabilit costurile pe care statul le asigura pentru cetatenii ucraineni, estimate la 208 milioane de lei. „Am stabilit ca pentru cei care vor fi cazati in…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca din totalul de 118.461 refugiati din Ucraina care au ajuns in Romania, au ramas in tara 46.435 de persoane, aproximativ 39% , 1.070 cetateni au solicitat azil, iar dintre acestia 476 au ramas in centrele de azil din tara noastta.…

- Premierul Nicolae Ciuca a vizitat vineri seara punctul de trecere a frontierei cu Ucraina de la Siret. Acesta a fost intrebat despre temerile ca, dupa Ucraina, Rusia ar putea ataca Republica Moldova. Premierul nu a exclus aceasta posibilitate, referindu-se doar la garanțiile de securitate pe care…