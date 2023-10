Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a aratat joi secretarului de stat american Anthony Blinken, aflat in vizita in Israel, "fotografii oribile cu bebelusi ucisi si arsi de monstrii Hamas" sambata, cand a avut loc atacul sangeros al miscarii palestiniene, a declarat biroul sau, relateaza AFP, citat…

- Guvernul israelian nu a confirmat informatia potrivit careia atacatorii Hamas au taiat capetele unor bebelusi in timpul atacului lor socant de sambata, a declarat un oficial israelian pentru CNN , contrazicand o declaratie publica anterioara a biroului premierului, relateaza News.ro . ”Au existat cazuri…

- Joe Biden a cerut miercuri Israelului sa respecte "legile razboiului" in raspunsul sau la atacul fara precedent lansat sambata din Fasia Gaza impotriva teritoriului sau de miscarea islamista palestiniana Hamas, informeaza News.ro."Unul dintre lucrurile pe care i le-am spus (premierului israelian…

- Cel putin 1.200 de persoane au fost ucise in Israel in atacurile Hamas din weekend, inclusiv cel putin 189 de militari israelieni, anunta miercuri un purtator de cuvant al armatei israeliene, generalul Daniel Hagari, relateaza CNN.Un bilantanterior anunta 86 de morti in randul armatei israeliene,…

- Masacru fara margini in Israel! 40 de bebelusi au fost uciși și decapitați in kibutul Kfar AzaMinisterul israelian de Externe anunta ca 40 de bebelusi au fost ucisi - iar unii au fost decapitati - de catre combatanti din cadrul gruparii islamiste palestiniene Hamas in kibutul Kfar Aza, relateaza…

- Zeci de bebeluși au fost uciși cu brutalitate de teroriștii Hamas in interiorul unui kibbutz din sudul Israelului in timpul atacului șocant de sambata impotriva civililor israelieni, potrivit jurnaliștilor care au fost lasați sa vada urmarile masacrului, relateaza The Messenger. Cadavrele a 40 de bebeluși,…

- Dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca atacul asupra tintelor Hamas abia a inceput, avioanele israeliene de razboi au continuat sa bombardeze Fasia Gaza peste noapte, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Oficialii palestineini din domeniul sanatatii au declarat ca 140…

- Autoritațile din Israel au prezentat noi informații despre urmarile atacului Hamas anunțand ca 70 de israelieni au fost uciși și 985 au fost raniți.Numarul oficial al israelienilor care au fost uciși sambata in timpul atacului Hamas a crescut de la 40 la 70, au anunțat serviciile de urgența din Israel,…