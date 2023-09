Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a anuntat marti ca Executivul de la Varsovia nu va ridica interdictia asupra importurilor de cereale ucrainene vineri, asa cum era programat, deoarece ar fi afectati fermierii polonezi.

- In luna mai, Uniunea Europeana a permis celor cinci vecini ai Ucrainei sa interzica vanzarile pe piata interna de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui ucrainene, permitand in acelasi timp tranzitul acestor produse pentru a fi exportate in alta parte. Aceasta interdictie urmeaza sa ia…

- Ungaria vrea ca interdictia UE privind vanzarile interne de cereale ucrainene sa fie extinsa in cele cinci state membre ale UE care se invecineaza cu Ucraina, dupa ce masura actuala se incheie la 15 septembrie, a declarat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban intr-un briefing de presa,…

- Poliția poloneza de frontiera a cerut Ministerului Apararii sa trimita inca 1.000 de soldați la granița cu Belarusul, a anunțat luni, 7 august, ministrul adjunct de interne, pe fondul creșterii tentativelor de trecere ilegala a frontierei, informeaza Reuters.Șeful Garzii de Frontiera, Tomasz Praga,…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki a declarat ca Grupul Wagner incearca sa destabilizeze flancul estic al NATO. Morawiecki a declarat ca Grupul Wagner s-a mutat pe flancul estic al NATO pentru a-l destabiliza. Mateusz Morawiecki si presedintele lituanian Gitanas Nauseda s-au intalnit joi, 3 august,…

- Cinci tari central-europene doresc ca interdictia privind importurile de cereale ucrainene sa fie prelungita cel putin pana la sfarsitul anului, au declarat astazi ministrii agriculturii, dupa ce s-au intalnit la Varsovia. In luna mai, Uniunea Europeana a permis Bulgariei, Ungariei, Poloniei, Romaniei…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a anuntat ca Polonia va mentine interdictia asupra importurilor de cereale din Ucraina, si dupa data de 15 septembrie, chiar daca Comisia Europeana ar decide ridicarea restricțiilor.

- Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania, Slovacia și Ungaria au convenit asupra unei declarații comune privind prelungirea interdicției privind importurile de cereale din Ucraina, cu menținerea tranzitului. Acest lucru a fost anunțat miercuri de ministrul polonez al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Robert…