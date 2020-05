Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, duminica, in fața parlamentului, ca este timpul pentru anexarea unor parți din Cisiordania. Acesta și-a prezentat noul guvern de uniune naționala, alcatuit...

- Initiativa Israelului privind posibila anexare a unor zone din Cisiordania ar trebui sa faca obiectul discutiilor cu liderii palestinieni pe tema planului de pace prezentat de Casa Alba, anunta Departamentul de Stat american, citat de site-ul Axios.com, potrivit Mediafax.Administratia SUA…

- Uniunea Europeana nu sprijina acțiunile de anexare in Cisiordania și avertizeaza Israelul cu posibile masuri unilaterale in privința extinderii suveranitații - acesta este concluzia anunțata de Josep...

- Guvernul va adopta un act normativ care va crea un mecanism de garantare pentru capitalul de lucru si pentru investitii si pentru companiile mari care nu pot sa acceseze IMM Invest, companii mijlocii si mari. "Cred ca putem profita de o conjunctura economica internationala in care Romania…

- Ministrii de Externe ai statelor membre ale Ligii Arabe au condamnat joi, intr-o reuniune prin videoconferinta, planul israelian de anexare a unor parti din Cisiordania ocupata, pe care-l considera o ”noua crima de razboi” impotriva palestinienilor, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Un proiect…

- Statele Unite au declarat luni ca sunt gata sa recunoasca anexarea de catre Israel a unei mari parti din Cisiordania ocupata, facand in acelasi timp apel la noul guvern israelian de uniune sa negocieze cu partea palestiniana, informeaza AFP. Anexarea coloniilor israeliene si a vaii Iordaniei…

- Ludovic Orban a fost intrebat, la B1, daca s-a discutat in Guvern despre amanarea alegerilor locale, dupa alegerile parlamentare, in contextul epidemiei de coronavirus.Seful Executivului a avansat o posibila data a acestui scrutin, in cazul in care primul val al epidemiei se va stinge in luna iulie.…

- Autoritatea Palestiniana a condamnat luni formarea unui guvern de uniune nationala intre premierul israelian, Benjamin Netanyahu, si Benny Gantz, considerand ca este favorabil "anexarii" unor zone din Cisiordania si amenintand astfel "solutia cu doua state", relateaza AFP. "Formarea unui guvern israelian…