- Premierul Florin Cițu reclama un posibil „abuz de funcție” la Ministerul Justiției, acuzand ca proiectul „Anghel Saligny” ar fi fost ținut la sertar din 17 august de catre Stelian Ion. Cițu a facut aceste declarații la finalul ședinței de guvern in care a fost adoptata Ordonanța de Urgența privind programul…

- Guvernul a adoptat vineri ordonanța de urgența privind Planul Național de Dezvoltare, in ciuda opoziției USR-PLUS, care nu și-a trimis miniștrii la ședința. Deși ministrul interimar al Justiției, Lucian Bode, a susținut ca Ordonanța are toate avizele, acestuia ii lipsește, de fapt, avizul CES. Consiliul…

- Guvernul, mai puțin miniștrii USR-PLUS, s-a reunit joi, de la ora 16, in ședința pentru a adopta controversatul program național de investiții „Anghel Saligny” care a stat la baza scandalului din coaliție. USR PLUS a anunțat ca boicoteaza ședința și cer demisia premierul Florin Cițu, ca urmare a demiterii…

- ACTUALIZARE: Guvernul a transmis precizari legate de acest document. Guvernul susține ca proiectul de Ordonanța de Urgența pentru aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, in original, a ajuns la Ministerul Justiției in data de 25 august, dar ar fi fost retrimis, tot in original…

- Guvernul se reunește vineri, de la ora 16:00, potrivit agendei publice comunicate de biroul de presa al executivului. Este prima ședința dupa izbucnirea scandalului in coaliția de guvernare, iar miniștrii USR-PLUS vor boicota aceasta ședința, potrivit G4Media. Doua ore mai tarziu, de la ora 18.00, liderii…

- “In ceea ce priveste Planul National de Investitii Anghel Saligny, acest proiect de act normativ a fost dezbatut in prima lectura in Guvern in urma cu trei saptamani si asa cum rezulta din primele discutii pe care le-am avut cu specialistii din Ministerul Justitiei, cunoscand subiectul in coordonate…

- Administrația prezidențiala informeaza, joi dimineața, ca președintele Klaus Iohannis a primit cererea de revocare a ministrului Justiției, Stelian Ion, și ca o analizeaza. „Președintele a primit cererea de revocare și o analizeaza”, arata mesajul Administrației Prezidențiale. Premierul Florin Cițu a…

- Stelian Ion, ministrul Justiției, il contrazice pe premierul Florin Cițu și spune ca nu a primit pana in prezent, in original, programul PNDL 3. Reacția vine dupa ce premierul a declarat miercuri ca a trimis inca de pe 25 august proiectul privind programul „Anghel Saligny”, potrivit Hotnews. „Legat…