Stiri pe aceeasi tema

- "Eu sunt un suporter al ITI-urilor, Investitie Teritoriala Integrata, acest mecanism pe care Romania il aplica doar in Delta Dunarii. Si anume teritorii omogene, bine definite, care au si nevoi specifice si pentru care, pe baza unei strategii de dezvoltare a respectivului teritoriu si pe baza unei…

- Ideea sustinuta de Germania cu privire la crearea unei ”zone de securitate sub control international” in nordul Siriei a fost salutata de catre secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, insa este privita cu rezerve serioase in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP.

- Tarile care au spatiu fiscal pentru a investi mai mult sunt Germania si Olanda, care de cativa ani inregistreaza excedente bugetare. Documentul va fi prezentat la reuniunea de miercuri a Eurogrup, care va avea loc la Luxemburg. Oficialii Comisiei Europene avertizeaza ca activitatea economica in zona…

- Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in varsta de 60 de ani, a decis sa ii fie amenajata o camera langa biroul sau de la al 13-lea etaj al cladirii Berlaymont, sediul executivului comunitar de la Bruxelles, au confirmat joi serviciile sale pentru AFP, citata de Agerpres. "Putem…

- Uniunea Europeana ar putea fi nevoita sa iși revizuiasca planurile de stimulare a creșterii economice și de combatere a schimbarilor climatice daca nu ajunge rapid la un acord asupra urmatorului buget multianual al UE. Oficiali europeni citați de Reuters anunța ca Germania și alte state din nordul continentului…

- Istvan Hollik a subliniat ca Ungaria este ''ingrijorata'' de evolutiile recente din Italia, ale carei porturi imediat dupa formarea unui guvern de stanga porturile au fost redeschise pentru a primi migranti veniti din Africa. ''Este evident ca noua din zece sunt migranti economici'', a spus…

- Mai țineți minte argumentul ca Romania nu are de ce sa se teama de imigrație, pentru ca nimeni n-ar veni sa se stabileasca intr-o țara atat de saraca? Ei bine, se dovedește fals. Nu ca ar vrea imigranții sa se vina la noi, ci pentru ca ar putea fi repartizați aici de Uniunea Europeana.Ideea imparțirii…

- In urma avizarii primite azi din partea Comisiei Europene privind preluarea innogy, E.ON intentioneaza sa realizeze rapid integrarea acestei companii in cadrul Grupului. “Viitorul noului E.ON incepe astazi. Integrarea Innogy va crea o companie deplin dedicata situarii clientilor in centrul a tot ceea…