- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca nu a luat o decizie cu privire la demiterea prefectilor si secretarilor de stat numiti de USR PLUS, insa afirma ca, daca partidul respectiv nu mai este la guvernare, ar fi normal sa plece tot aparatul. Citu face referire la alianta USR PLUS-PSD-AUR si la…

- Premierul Florin Citu spune ca se gandeste la posibilitatea indepartarii din functii a prefectilor, subprefectilor si secretarilor de la stat de la USR-PLUS, dupa ce ministrii acestui partid au demisionat,...

- Premierul Florin Cițu nu se gandește, inca, sa-i demita pe prefecții și subprefecții USR, dupa ce partidul lui Dan Barna a depus moțiune de cenzura. In Timiș, prefectul este USR-istul Zoltan Nemeth. ”Analizez aceasta oportunitate, dar eu vorbesc de onoare, cand te intorci impotriva propriului guvern…

- Premierul Florin Cițu a schimbat din mers strategia politica și, dupa ce toata ziua a fost așteptat momentul in care miniștrii USR vor fi remaniați, acum se joaca altfel. Florin Cițu nu ii va remania pe miniștrii USR din Guvern și va aștepta ca aceștia sa demisioneze din funcțiile deținute,…

- Premierul Florin Cițu a vorbit cu Klaus Iohannis in ultimele zile, despre criza politica din coaliție, declanșata de el in urma revocarii ministrului Justiției Stelian Ion. Copreședinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș au declarat ca lor nu le-a raspuns Iohannis la telefon, in ziua demiterii ministrului…

- Premierul Florin Citu l-a sunat miercuri seara pe fostul ministru al Justitiei Stelian Ion si l-a amenintat ca daca nu da aviz pentru Ordonanta de Urgenta legata de Planul National de Investitii "Anghel Saligny", va fi demis. Asta a afirmat Dan Barna joi seara, la o televiziune de știri. „Domnul premier…

- USR-PLUS ii acuza pe partenerii de coaliție din PNL ca iși forțeaza secretarii de stat din ministerele conduse de USR PLUS sa se prezinte la ședința de guvern din aceasta seara in locul miniștrilor, se arata intr-un comunicat transmis, miercuri seara, transmis de USR PLUS, potrivit News. De asemenea,…

- Premierul Florin Citu a vrut sa introduca pe ordinea de zi a sedintei Guvernului proiectul de lege pentru Programul de Investitii „Anghel Saligny”, initiativa care nu este agreata de USR-PLUS. De altfel, formatiunea condusa de Dan Barna si Dacian Ciolos s-au opus suplimentarii ordinii de zi cu proiectul…