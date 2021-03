Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din secotrul HoReCa pot obține un ajutor de stat de pana la 800.000 euro și sunt scutite de la plata impozitul specific pana la 31 martie 2021 Ordonanta de Urgenta privind sprijinul pentru sectorul HoReCa a fost publicata in Monitorul Oficial si urmeaza ca peste 73.000 de companii sa beneficieze…

