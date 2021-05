Premierul Cîțu a publicat imagini din timpul unui concert Metallica: Îmi este și mie dor să merg la concerte! Premierul Florin Cițu a scris marți pe Facebook un mesaj prin care vorbește despre posibilitatea ridicarii unora dintre restricțiile antiepidemice in perioada verii. De asemenea, el a scris ca ii este dor sa mearga la concerte. Acesta spune ca printre aceste relaxari ale regulilor s-ar putea numara renunțarea la obligativitatea purtarii maștii pe plaje sau in drumeții la munte. Totodata, el vorbește și despre anumite posibile avantaje pentru persoanele vaccinate. „Sunt cateva lucruri pe care cu toții le așteptam pentru sezonul estival. Este clar ca putem vorbi de fara masca pe plaja, de exemplu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

