Premierul Canadei, vizită neanunţată la Kiev Premierul Canadei, Justin Trudeau a ajuns, sambata, la Kiev intr-o vizita neanunțata, gestul sau fiind considerat o sustinere a Ucrainei. Deși prezența sa nu a fost confirmata inca oficial, fotografii publicate de presa ucraineana il arata pe premierul canadian aducand un omagiu soldaților cazuți pe front la un memorial din capitala ucraineana ridicat in memoria soldatilor ucisi in luptele impotriva fortelor proruse incepand cu 2014, an in care Rusia a anexat Crimeea, relateaza Reuters. Vizita lui Trudeau la Kiev are loc dupa o noapte de atacuri rusesti cu rachete si drone la Odesa, in sud și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

