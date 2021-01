Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a semnat miercuri acordul privind relatiile viitoare dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit, adaugand semnatura sa celor ale liderilor UE, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''L-am citit? Raspunsul este 'da' '', a declarat Johnson dupa semnarea…

- UPDATE – Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca este foarte probabil ca negocierile comerciale cu Uniunea Europeana sa se prabuseasca si ca Regatul Unit sa paraseasca blocul comunitar la sfarsitul anului fara un acord, relateaza Reuters. ‘Trebuie sa va spun ca, asa cum vad lucrurile acum,…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a declarat miercuri, 9 decembrie, ca niciun lider britanic nu ar putea accepta solicitarile asupra carora „insista, in prezent, Uniunea Europeana”. Conform agenției Reuters, Boris Johnson a adaugat ca, desi este necesar un acord comercial, Marea Britanie poate prospera…

- Premierul britanic Boris Johnson a suferit luni o infrangere dura in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului) in privinta legii asupra pietei interne, act normativ ce i-ar permite sefului executivului de la Londra puterea de a anula o prevedere din Acordul de retragere din Uniunea Europeana,…

- Premierul britanic Boris Johnson spune ca Regatul Unit se pregatește sa paraseasca piața unica și uniunea vamala europeana fara un acord comercial și a dat vina pentru acest lucru pe Uniunea Europeana, despre care spune ca a refuzat sa ofere condiții favorabile. Tranziția post-Brexit se va incheia la…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un…

- Regatul Unit isi va relua la 1 ianuarie controlul deplin asupra banilor nostri, frontierelor noastre si legilor noastre, a declarat miercuri premierul britanic Boris Johnson, referitor la perioada de tranzitie care se incheie la finalul acestui an, transmite Reuters. ''Aceasta tara nu doar a…