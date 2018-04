Fostul presedinte al Armeniei, Serj Sargsyan, numit recent prim-ministru, l-a chemat sambata la "dialog politic" pe liderul contestatarilor, Nikol Pashinyan, in cea de-a noua zi de mobilizare in strada impotriva desemnarii lui Sargsyan drept sef al guvernului, informeaza AFP.



"Sunt foarte ingrijorat de derularea evenimentelor politice interne" si, "pentru a evita consecinte ireversibile, il chem pe deputatul Nikol Pashinyan sa ia loc la masa dialogului politic si al negocierii", a declarat Serj Sargsyan.



Zeci de mii de manifestanti au protestat in Armenia, la apelul liderului…