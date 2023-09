Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat necesitatea reformelor in ceea ce priveste buna administrare a banilor publici, necesare atat implementarii Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), cat si mentinerii unui calendar predictibil in ceea ce priveste aderarea Romaniei la Organizatia pentru…

- Forța neașteptata a economiei americane va susține ritmul de creștere la nivel mondial in acest an, insa declinul Europei și incetinirea economiei chineze influențeaza perspectivele pentru anul viitor, a declarat Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Dupa o creștere de 3,3% in…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a declarat marti ca politicienii trebuie sa aiba curaj si sa isi asume responsabilitatea reformelor, chiar daca va fi vorba de masuri nepopulare si chiar in contextul unui an pre-electoral. El a mentionat ca aceste reforme sunt necesare in vederea aderarii la Organizatia…

- „Imi pare foarte rau, nu vom avea concedii. Suntem intr-o cursa contratimp sa accesam toti banii europeni disponibili”, și-a avertizat miniștrii premierul Marcel Ciolacu. Afirmația sa a fost facuta in sedinta de Guvern din 20 iulie, atunci cand seful Executivului le-a cerut ministrilor care coordoneaza…

- India va face presiuni asupra partenerilor sai din G20, grupul celor mai dezvoltate 20 de țari din lume, in cadrul unei reuniuni pe care o gazduiește, pentru a susține propunerea sa de creștere a cotei de impozitare pe care multinaționalele o platesc țarilor in care obțin „profituri excesive”, scrie…

- Parteneriatul strategic cu SUA se va reflecta in perioada urmatoare intr-o prezenta semnificativa a companiilor americane in economia romaneasca, a afirmat, joi, premierul Marcel Ciolacu, la finalul unei intrevederi pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec.…

