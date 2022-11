Cea mai inalta șosea din țara, Transalpina, este inca este deschisa, deși alta data era zapada pe șosea. Vremea a dat peste cap toate regulile in ceea ce privește circulația pe drumurile montate. Este cazul Transalpina care nu a fost niciodata deschisa circulației publice in luna noiembrie. Ca urmare a ninsorilor și a acoperirii șoselei cu gheața, Transalpina a fost inchisa de regula an de an de la jumatatea lunii octombrie. Spre bucuria conducatorilor auto și a turiștilor, cea mai inalta șosea din Romania este in continuare deschisa traficului rutier. In mod surprinzator, cu toate ca este vorba…