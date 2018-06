Stiri pe aceeasi tema

- Medicii MedLife vor efectua, marți dupa-amiaza, prima operație pe inima cu holograma din Romania. Intervenția va fi transmisa live putand fi urmarita de toata lumea. Operația intervenționala la inima cu holograma va fi realizata de doctorul Dr. Florina Pinte, medic primar cardiologie intervenționala,…

- Pacientul povestește ca medicul care urma sa il opereze i-a spus ca nu are suficient personal medical, apoi ar fi refuzat sa faca intervenția intr-o alta sala din spital. Pacientul s-a prezentat la spital duminica dimineața, cu dureri puternice in zona inghinala. Dupa ce l-a consultat, medicul urolog…

- Al doilea transplant cardiac din acest an din Romania a fost realizat in noaptea de sambata spre duminica la Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures, iar pacientul este un barbat de 39 de ani din Bucuresti, care se afla de peste doi ani pe listele de asteptare. Donatorul…

- Pacientul care a beneficiat de primul transplant pulmonar din Romania, la Spitalul Clinic „Sfanta Maria” din Capitala se simte bine. La o saptamana de la intervenție, pacientul are o evoluție favorabila, anunța managerul spitalului, prof dr Narcis Copca. ”Barbatul a respirat fara ajutorul aparatelor…

- Trei tinere, angajate ca medici specialisti la Spitalul Judetean Timisoara, au renuntat la salariile Irlanda pentru a salva vieti in Romania. Doctorii spun ca in tara noastra este nevoie de centre de recuperare si ca trebuie investiti mai multi bani in pregatirea personalului medical. …