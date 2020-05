Stiri pe aceeasi tema

- Premiera medicala in Marea Britanie. Un nou-nascut care a venit pe lume la 11 martie la spitalul universitar Norfolk si Norwich (NNUH) este primul bebelus din lume care a primit o terapie cu canabis, transmite digi24.ro.

- O echipa medicala din Japonia a reusit sa realizeze o grefa de celule hepatice derivate din celule susa embrionare la un nou-nascut care suferea de o afectiune hepatica, o premiera mondiala care ar putea deschide calea catre noi optiuni in domeniul medicinii pediatrice, informeaza AFP. …

- Criza de Euthyrox, un medicament vital pentru sutele de mii de romani cu afecțiuni tiroidiene, nu a fost rezolvata nici acum de Ministerul Sanatații. Endocrinologii spun ca, fara tratament, acestor bolnavi li se reduc la minimum toate funcțiile, inclusiv cele ale intelectului. De la sfarșitul lunii…

- Premiera mondiala așteptata de toate țarile, in plina pandemie de coronavirus. Primul test care masoara imunitatea celor vindecati de Covid-19 a fost creat la Institutul Pasteur. Testul masoara capacitatea anticorpilor de a inhiba patrunderea virusului in organism. Francezii au capacitatea de a face…

- Ambasada Israelului in Romania a publicat, pe pagina de Facebook un clip care va prezinta o premiera la nivel mondial dintr-o unitate medicala care se ocupa de tratarea oamenilor infectați cu noul coronavirus.Sunt imagini impresionante din Spitalul Ichilov din Israel, primul centru medical…

- Sorana Cirstea și-a anunțat participarea virtuala la turneul Mutua Madrid Open Virtual Pro, desfașurat in perioada 27-30 aprilie. Competiția online Post-ul Sorana Cirstea va participa la o premiera mondiala in tenis, la sfarșitul lunii aprilie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ”No Time To Die”, urmatorul film din seria "James Bond", era programat sa intre in cinematografe in aprilie, dar a fost amanat pentru luna noiembrie.Conform producatorilor peliculei aceasta decizie a fost luata miercuri, in contextul epidemiei provocate de noul tip de coronavirus, informeaza Reuters…