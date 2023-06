Stiri pe aceeasi tema

- Semifinala sezonului 11 Chefi la cuțite are loc in aceasta seara. Concurenții ajunși in aceasta etapa trec prin maratonul greu al celor trei probe consacrate.Emoții mari, in aceasta seara, la Chefi la cuțite: cei noua semifinaliști lupta pentru un mult ravnit loc in Finala sezonului 11 al show-ului…

- Ediția din 7 iunie a emisiunii Chef la cuțite a marcat desparțirea de doi noi concurenți. Emisiunea de aseara Chefi la cuțite de la Antena 1 s-a lasat cu regrete nu doar in randul concurenților care au plecat acasa, ci și printre cei trei chefi, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu.A…

- In seara aceasta, la „Chefi la cuțite”, competiția continua cu o noua lupta, in care fiecare echipa intra cu un scop bine definit. Concurenții lui Chef Sorin Bontea se bucura de cel mai bun sezon de pana acum și vor sa-și mențina avantajul de a ocoli duelul eliminator. Tabara lui Chef Florin Dumitrescu…

- In seara aceasta, la Chefi la cuțite, incepe cea de-a patra confruntare, iar lupta se anunța a fi apriga. Surprizele se vor ține lanț in show-ul culinar – atat din partea Chefilor, cat și din partea Ginei Pistol.Toate cele trei echipe au ambiții mari. Concurenții conduși de Sorin Bontea vor sa-și pastreze…

- Adrian Hampu a fost eliminat de la „Chefi la cuțite” in ediția difuzata aseara, 17 mai. Concurentul din echipa lui Sorin Bontea a parasit show-ul culinar. Ieri seara, in bucataria „Chefi la cuțite” s-a auzit alarma celei dintai amulete folosite in confruntarile sezonului 11: Chef Bontea le-a dat o lovitura…

- Ieri seara, Chefii au imparțit ultimele cuțite in preselecțiile sezonului 11, intreaga acțiune mutandu-se apoi in decorul somptuos al primei probe din bootcamp. Chefii au strigat adunarea, toți cei 140 de competitori care au trecut de etapa preselecțiilor intrand in focurile primului test eliminatoriu…

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, Catalin Scarlatescu i-a acordat cuțitul de aur lui Dumitru Paul Tudosescu, concurentul de 39 de ani care l-a impresionat cu preparatul sau. In aceasta seara, se da lupta suprema din ringul amuletei! Jurații iși masoara forțele doar intre ei: se intrec pentru a caștiga…

- Chef Florin Dumitrescu i-a oferit in ediția de miercuri, 19 aprilie, cuțitul de aur lui Laurențiu Neamțu, romanul care a gatit pentru Celine Dion și Michael Jordan. Povestea impresionata a concurentului de la „Chefi la cuțite”.Miercuri seara, la Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu i-a acordat cuțitul…