Premieră în Suedia: Guvernul a pierdut încrederea Parlamentului prin moțiune de cenzură Premierul social democrat Stefan Löfven, aflat la putere din 2014, a pierdut încrederea parlamentului prin adoptarea unei moțiunii de cenzura, o premiera istorica pentru Suedia, relateaza Reuters și Associated Press.



Motiunea a fost introdusa saptamâna trecuta dupa ce micul partid al Stângii, care era un aliat al guvernului minoritar, a decis sa își retraga sprijinul politic din cauza unui conflict cu privire la relaxarea controlului asupra chiriilor în cazul apartamentelor din cladirile noi.



