Pregatirilor stocurilor pentru asigurarea conditiilor de circulatie pe drumurile judetene in conditii de iarna.

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Suceava va realiza o harta cu drumurile județene modernizate și care urmeaza sa fie reabilitate. In cadrul ședinței de joi a deliberativului județean, liderul grupului de consilieri PSD, Gheorghe Iacob, i-a solicitat președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, ca serviciul de ...

- Iarna incepe sa isi faca simtita prezenta, iar pentru soferi iarna vine la pachet si cu schimbarea anvelopelor. Incepand cu luna noiembrie, fie cu momentul in care temperaturile scad sub 7 grade, soferilor li se recomanda sa treaca la cauciucuri iarna. Pentru unii dintre soferi, iarna poate fi un adevarat…

- Modul de organizare a activitatii de deszapezire pe drumurile publice, in speta pe drumurile nationale, este reglementata, prin instructia AND 525/2013-Normativ privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor publice. In functie de incadrarea drumurilor pe Nivele de viabilita ...

- Consiliul Județean Argeș informeaza participanții la traficul rutier ca, in perioada 29.08 – 02.09.2022, va efectua, prin Regia Autonoma Județeana de Drumuri și terți in baza contractului de administrare, urmatoarele activitați la infrastructura rutiera: Reparații asfaltice pe DJ 703 I Merișani – Mușatești,…

- Atat in 12 cat și in 13 august, polițiștii rutieri salajeni au desfașurat activitați preventiv-informative impreuna cu specialiștii Centrului Antidrog Salaj, in scopul reducerii riscului rutier cauzat de consumul de droguri și de nepastrarea distanței corespunzatoare in mers. Polițiștii au imparțit…

- Autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 t vor avea restricții de circulație pe drumurile județene, sambata și duminica (23 - 24 iulie), in intervalul orar 10:00 – 20:00.

- Consiliul Judetean (CJ) Timis a anuntat, miercuri, reintroducerea restrictiilor de circulatie pentru autovehiculele care au tonaj mai mare de 7,5 tone, pe intreaga retea de drumuri judetene, in perioada 21 - 23 iulie, intre orele 12,00 si 20,00, ca urmare a codului portocaliu de canicula anuntat…

- Consiliul Județean Timiș a anunțat, astazi, instituirea de restricții de circulație pe toate drumurile județene in zilele de 21, 22 și 23 iulie 2022, in intervalul orar 12:00 – 20:00, pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone. ”Masura este adoptata pentru protejarea…