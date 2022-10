Stiri pe aceeasi tema

- Ma refer la pasivitatea lumii libere fața de distrugerea infrastructurii critice, centrale termice si electrice ale Ucrainei. Este clar ca iarna care se apropie va afecta milioane de ucrainieni si institutii fundamentale ale statului, in conditiile in care centralele termice si electrice nu vor functiona.…

- Ucraina a cerut vineri o misiune internationala de observare la barajul de la Kahovka, dupa ce a acuzat Rusia ca a minat acest obiectiv din regiunea ocupata Herson din sud, informeaza AFP. ‘Facem apel la ONU, la UE si la alte organizatii sa creeze o misiune internationala de observare la Kahovka. Experti…

- Inca din dimineata zilei de sambata, la putin timp dupa explozia de la podul Kerci, cel care lega Rusia de Crimeea anexata ilegal, rusii au inceput sa fuga in disperare din teritoriu, formand cozi imense la benzinarii si la punctul de trecere cu feribotul de la Kerci. Asa-zisele autoritati din Crimeea…

- Pe 29 august, comandamentul de Sud din Ucraina a anunțat ca a inceput ofensiva din regiunea Herson. Rusia a crezut astfel ca atacul va avea loc in sud și și-a mutat echipamentul in regiune. Apoi, in loc de sud, ofensiva a inceput acolo unde se așteptau mai puțin, iar acest lucru i-a facut sa intre in…

- Rusia și Ucraina au variante total diferite pentru lupta din sud declanșata recent de Kiev! In timp ce rușii spun ca au ucis 1700 de soldați ucraineni, Kievul precizeaza ca avanseaza in lupta, insa fara sa ofere mai multe date. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat marti convingerea ca drapelul ucrainean va flutura din nou in toate zonele din Ucraina ocupate in prezent de Rusia, inclusiv in peninsula Crimeea, anexata de Moscova din 2014, potrivit EFE. Intr-un discurs pronuntat cu ocazia Zilei nationale a…

- Este ziua cu numarul 177 in razboiul inceput de Rusia in Ucraina. Forțele armate ale Moscovei au bombardat din nou orașul Harkov, potrivit mai multor relatari. De asemenea, armata Kievului pare ca a atacat obiective militare ale Rusiei din Crimeea și chiar de pe teritoriul Federației. Incendii și explozii…

- Atacuri cu rachete lansate de armata rusa noaptea precedenta și joi dimineața asupra celui de-al doilea oraș ucrainean ca marime, Harkov, a ucis cel puțin opt persoane și a ranit mai multe, spun oficialii Kievului. Un consilier al lui Volodimir Zelenski spune ca razboiul se afla intr-un „blocaj strategic”…