- Un satean din Strunga a incercat timp de 4 ani sa scape de puscarie. Procesul sau a durat patru ani si a fost reluat de doua ori, dar singurul lucru pe care l-a putut obtine Catalin Catea a fost o reducere a pedepsei. Aflat la volanului unui Fiat Marea, Catea a fost oprit de politisti in noaptea de…

- Prefectul județului Iași a emis, in data de 27 iunie, un ordin pentru constatarea starii de calamitate in județ, in condițiile in care seceta a produs pagube importante culturilor agricole. Procesul verbal de constatare a secetei este singurul document justificativ in relația cu ANAF. Ordinul prevede…

- Aproximativ 16.000 de hectare de culturi agricole din 22 din localitati din Vrancea au fost afectate de seceta in acest an, iar Directia Judeteana pentru Agricultura (DJA) Vrancea a inceput deja evaluarile pentru a estima pagubele, potrivit reprezentantilor institutiei. ‘Daca media anuala de apa in…

- Asociația Producatorilor de Porumb din Romania (APPR) solicita Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) sa-i despagubeasca pe fermierii din județele unde seceta a produs deja pagube. La acest moment, sunt zone ale țarii unde culturile agricole au fost afectate in proporție de peste 20%.…

- AVERTIZARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD PORTOCALIU Fenomene avertizate: averse torențiale ce vor acumula peste 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului cu viteze care vor depași la rafala 70..90 km/h, vijelie puternica și grindina. Zone vizate: – Județul Neamt:…

- A inceput asternerea covorului asfaltic pe DN 28, Strunga – Targu Frumos, judetul Iasi. Lucrarile vizeaza sectorul de drum DN 28, km 18+000 – 26+350, si au inceput dinspre orasul Targu Frumos spre Strunga, unde in prealabil au fost executate lucrari pregatitoare. Executant - SC EKY ROUTE SRL, termen…

- AVERTIZARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD PORTOCALIU Fenomene avertizate: grindina de medii dimensiuni, vijelie, frecvente descarcari electrice, averse torențiale ce vor cumula 35…45 l/mp. Zone vizate: – Județul Iasi: Targu Frumos, Balțați, Strunga, Ion Neculce, Sinești, Butea, Popești, Lungani,…

