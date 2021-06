Stiri pe aceeasi tema

- 260 de persoane s-au vaccinat anti-COVID la maratonul organizat in Biserica Neagra. Aceasta este prima biserica in care a funcționat un centru de vaccinare mobil. Alaturi de cadrele medicale și personalul ecumenic al Bisericii Negre s-a aflat și primarul Allen Coliban, care a transmis un mesaj de…

- Ceremonie militara și religioasa de comemorare a celor șapte militari - șase israelieni și unul roman - decedați in anul 2010 intr-o catastrofa aviatica produsa in Munții Bucegi. Joi, 10 iunie, de la ora 12.00, in localitatea Șimon, județul Brașov, va avea loc ceremonia, la care vor lua parte camarazi…

- Deputatul PSD Marian Rasaliu susține o conferința de presa referitoare la interpelarea facuta la adresa ministrului Claudiu Nasui referitoarea la susținerea mediului de afaceri de catre Guvern. Rasaliu a amintit faptul ca Romania este pe ultimul loc in privința ajutorului acordat firmelor afectate de…

- Universitatea Transilvania din Brașov se regasește și in acest an in prestigiosul top Shanghai – Global Rankings of Academic Subjects 2021. Clasamentul Shanghai pe domenii include cele mai performante 500 de universitați din lume pentru fiecare din cele 54 de domenii analizate. La categoria Științe…

- Primarul municipiului Brasov, Allen Coliban, anunta noi masuri de relaxare a restrictiilor restrictiilor, dupa ce rata de infectare a coborat sub 1,4 la mie. ”Brasovenii au dat din nou dovada ca sunt cetateni responsabili si le multumesc pentru asta”, a transmis primarul, anuntand ca de 40 de zile…

- Restaurantele, barurile, cafenelele din municipiul Bacau se redeschid la interior, cu o capacitate de maximum 30%. De asemenea, se redeschid salile de spectacole, tot la 30% cel mult. Deciziile sunt luate azi de Comitetul Județean pentru Situații de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Inca de la deschiderea din 21 octombrie 2020, AFI Brasov duce mai departe cu mandrie istoria locului unde s-a aflat pana in 2012 uzina Hidromecanica. Iși doreste sa se implice in comunitatea locala, a redat viața locului in care se afla cea mai veche fabrica din Brasov, construita in 1914 de industriașii…

- Primarul municipiului Brasov, Allen Coliban, avertizeaza locuitorii orasului cu privire la riscul de accidentare in zona Tampa. Caderile masive de zapada au doborat mii de copaci, iar multi altii sunt in pericol sa cada. In zona au inceput lucrarile de degajare, insa vor dura o perioada mai lunga…