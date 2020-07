Gheorghe Stoian, prefectul județului Arad, este vizat de un val de critici dupa ce a cerut IPJ Arad datele personale ale unui jurnalist care l-a deranjat. Stoian a cerut Poliției date cu privire la acreditarea jurnalistului Lucian Valeriu pe langa IPJ. Reprezentantul guvernului in teritoriu este in proces cu ziaristul, pe care l-a dat in […] Articolul Prefectul de Arad, acuzat de abuz dupa ce a cerut Poliției datele personale ale unui jurnalist a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .