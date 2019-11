Stiri pe aceeasi tema

- Functiile de conducere din Ministerul Public, respectiv la Parchetul General, DIICOT si DNA, sunt ocupate de sefi interimari. Noul ministru al Justiției, Catalin Predoiu, a anunțat ca numirile in viitoarele poziții de conducere nu vor fi facute dupa criterii politice sau de prietenie, conform realitatea.net.…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a elaborat, cu cela timp in urma, un proiect de lege privind modificarea Legii asigurarii obligatorii de raspundere civila auto, mai precis Legea 132/2017, pentru a evita sanctiunile ce i-ar fi aplicate de Comisia Europeana.

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, marti, ca sunt magistrati care doresc desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie "peste noapte", insa se doreste discutarea situatiei SIIJ in Parlament, informeaza Agerpres. Intrebat de jurnalisti daca poate fi vorba despre o…

- Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader a anuntat ca ii va actiona in judecata pe liberalii Catalin Predoiu si Rares Bogdan, pentru ca ar fi vehiculat "neadevarul" ca legea privind recursul compensatoriu ar fi fost initiata in timpul mandatului sau la Ministerul Justitiei. "Repetam, in speranta…

- Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader precizeaza ca nu el este initiatorul legii privind recursul compensatoriu si ca n-a avizat modificarile votate in Parlament si anunta ca ii da in judecata pe Catalin Predoiu si Rares Bogdan, care ar fi afirmat ca el a fost initiatorul acestei legi.