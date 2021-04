Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca suntem in Postul Paștelui, asta nu inseamna ca nu ne putem delecta cu cateva deserturi savuroase. Daca simțiți nevoia de a va stapani papilele gustative cu ceva dulce, ei bine, ați nimerit unde trebuie. Noi v-am pregatit 3 rețete simple de prajituri de post, iar celebra negresa se afla printre…

- Campania de vaccinare se indreapta spre "dezastru" in Lombardia din cauza unui sistem de programari defectuos, in conditiile in care aceasta regiune din norul Italiei este cea mai afectata de pandemia de coronavirus, au admis luni responsabili politici locali, informeaza AFP. CITEȘTE ȘI: Slabiciunea…

- CHIȘINAU, 14 mart – Sputnik. Postul Paștelui este perioada de pregatire duhovniceasca inainte de Invierea Mantuitorului nostru Iisus Hristos și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante din an. In popor se mai numește și Postul Mare pentru ca dureaza patruzeci de zile,…

- Incepand de maine, 15 martie 2021, crestinii ortodocsi intra in Postul Sfintelor Pasti, cunoscut si ca Postul Mare, pentru ca este cel mai lung post din an. Astazi, in ziua premergatoare Postului Mare, este „Duminica Izgonirii lui Adam din Rai”, amintind astfel, conform unui material publicat pe site-ul crestinortodox.ro,…

- Broccoli este leguma care face parte din familia cruciferelor, bogata in antioxidanți, vitamine și saruri minerale, dar saraca in calorii. Afla de ce este recomandat sa introduci in alimentație și consumul de broccoli și care sunt sunt cele mai bune rețete pe care le poți incerca acasa. Broccoli, Brassica…

- Rețete simple și delicioase pentru cina sunt nenumarate. Chiar daca nu realizam, de cele mai multe ori avem la indemana combinații rapide de ingrediente cu care putem gati cele mai simple rețete pentru cina intr-un mod simplu și sanatos. Daca nu iți dorești sa termini ziua cu o masa anosta, avem pentru…

- Politistii vranceni au deschis dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele primarului de la Paulesti, Danut Soare, dupa ce acesta si-a servit colegii cu prajituri si suc in primarie, de ziua lui, si ulterior a fost reclamat la politie.

- O regizoare a creat un proiect – Retro Radio – care aduna poveștile a 30 de pensionari experți in artizanat in șase podcasturi. Așa a descoperit Ioana Paun o serie de persoane extrem de active și dornice sa impartașeasca din hobby-urile lor casnice. Mihaela Hacman are 67 de ani și cel mai mare necaz…